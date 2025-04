Taniel Vares Kõndimine – lihtne tee parema tervise poole

Mõnikord tundub, et elu muutub aina kiiremaks, päevad lühemaks ja vaba aeg haruldasemaks. Treenimiseks mõeldud ajad jäävad töö ja kohustuste varju ning kõrvalt vaadates tundub, et terve olemiseks peab olema palju aega, raha ja erivarustust. Aga on üks asi, mida saad teha iga päev, ilma et sul peaks isegi spordivarustust olema – see on kõndimine.