JUHTKIRI Pättuse uus tase

Selliseid tempe tehakse ka tänapäeval, aga hoopis uus tase on see, mida üks seltskond alaealisi demonstreeris Auriga kaubanduskeskuses, viies sealt päise päeva ajal minema Saaremaa lemmikloomade turvakodu annetuskasti. Selle peksid nad keskuse lähedal puruks ja võtsid kastis olnud raha endale.

Kummaline on see, et Saaremaa suurimas kaubanduskeskuses, suure poe juures ja väikeste naabruses keegi külastajaist või kaupluste töötajaist midagi tähele ei pannud või nähtut lihtsalt ignoreerisid. Vaatepilt, kus lapsed annetuskasti tarivad, peaks ju olema kõike muud kui tavaline.