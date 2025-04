ÕPILANE ARVAB Kas eksameid on üldse vaja?

Kui küsida minult kui 9. klassi õpilaselt, ütlen ma muidugi, et eksameid ei oleks vaja, ent kui tõsisemalt mõelda, on need siiski vajalikud. Kindlasti juba ka selleks, et hinnata õpilaste teadmiste taset: mida nad on selle üheksa aasta jooksul omandanud. Samuti aitavad eksamitulemused teha gümnaasiumidel ja kutsekoolidel oma esialgse otsuse, kelle nad vastu võtavad ja kelle mitte. Seda seepärast, et eksamitulemused näitavad õpilase kohusetundlikkust, kui paljuks on ta võimeline või kui palju eksamiteks panustanud. Lisaks viitavad eksamitulemused sellele, milline õpilane oma olemuselt on ning missugune on tema suhtumine õppimisse.