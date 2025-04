SPAADE OMANIKUD Saaremaa turism pole enam ammu konkurentsivõimeline

Mõte on iseenesest ilus, et hakkame pakkuma nišielamusi ja seda loodust, mis meid ümbritseb, aga reaalsuses me ei saa sellega neid numbreid Saaremaale, mis oleks vajalikud sektori elujõulisena hoidmiseks, ja see on fakt.

Turismitalud, loodusturism ja kodumajutused on toredad ja sektori mitmekesistamiseks vajalik osa. Oleme kõik kursis, et klient tunneb selliste toodete vastu järjest rohkem huvi ja see on väga positiivne areng. Aga siiski tuleks vaadata, mis on sealt tulevad maksulaekumised ja tööhõive? Mis saab, kui neid hakatakse hooajaringselt lahti hoidma, pakkudes aastaringselt lisandväärtust kogukonnale? Kui palju suudavad turismitalud ja kodumajutused reaalselt majutada?

Mis mahtudes on teenuspakkujad investeeringuid teinud? Miks vaadatakse mööda teenustest ja teenusepakkujatest, kes on viimased 25 aastat toonud vähemalt 90% kohaliku sektori investeeringutest, enamiku ametlikust maksutulust ja tööhõivest?

Selle asemel üritatakse esile tõsta nišitooteid, mis ei ole võimelised neid numbreid tooma ega peagi olema.

Väikeettevõtjate toetamine ja uute suundade arendamine loodusturismi näol on igati positiivne tegevus ja seda peabki tegema. Võttes selle aga põhisuunaks, ainukeseks strateegiaks, on tulemused viimase 18 aasta põhjal hästi vaadeldavad.