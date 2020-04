Miks valla lubadused ei kehti?

Meie lapsed, meie riigi tulevik, peaksid olema ka praegusel majanduslikult raskel ajal eelisseisus. Lapsed peaksid olema riigi ees võrdsed, eriti ühe omavalitsuse piires!

Jääb aga mulje, et Kuressaare Vanalinna kooli lapsed ja töötajad tänapäevaseid võimalusi ei vaja. Ei normaalset õpikeskkonda ega ka sportimisvõimalust. Taas kord tuleb tõdeda, et valla antud lubadused ei kehti.

Möödunud aasta oktoobris saime Saaremaa vallavalitsuselt teate, et kaua oodatud ja väga vajalik koolimaja remont lükatakse kahe aasta võrra edasi. Põhjuseks toodi eelarve pingelisus ja pikk valdade liitumislepinguga seotud investeeringute nimekiri. See sõnum oli kooliperele väga raske ja valus.

Oleme aastaid pidanud töötama väga askeetlikes ja tervist kahjustavates tingimustes. Meie kooli klassides ei ole vett. Puudub toimiv ventilatsioon. Koolis on hallitus. Staadionil jooksevad lapsed kiviplaatidel. Elektrijuhtmestik on vananenud ja WiFi ei levi igasse klassiruumi.

Samas näeme, kuidas teisi valla koole muudetakse üha ajakohasemaks, õppija- ja õpetajasõbralikumaks.

Saaremaa valla hariduse arengukavast (2020–2030) nähtub, et just Vanalinna kooli õpilased on kõigist valla koolidest kõige kitsamates oludes (ruumipind õpilase kohta). Väga raske on sellistes tingimustes motiveeritult töötada ja areneda. Vaimne ja füüsiline õpiruum on omavahel tugevalt seotud. Jakob Hurda aegsele kooliaurale on vaja toetuseks ka nüüdisaegsetele tingimustele vastavat õpiruumi!

Kaotusvalu leevendamiseks pakkus vald koolile staadioni renoveerimist juba 2020. aastal. Nüüd on aga kriis ja rasked ajad.

Raha napib igas eluvaldkonnas ja kärpeid tuleb teha! Investeeringute poolelt tahetakse võtta kõige suurem summa just Vanalinna kooli staadioni uuendamiselt: üle 300 000 euro. Jälle meie koolilt?

Eriolukorra taustal süveneb üha enam kahtlus, et peatselt kaotab kehtivuse ka Madis Kallase lubadus: praegune vallavalitsus ja volikogu kooli kinni ei pane (Saarte Hääl, 19. oktoober 2019).

Miks meie õpetajad ei hääleta siis jalgadega, ei lahku nendest kohutavatest tingimustest? Miks me soovitame ikka vanematel oma lapsed Kuressaare Vanalinna kooli panna? Sest meil on väga head õpetajad, kes pingutavad iga päev, et tasa teha kõik need puudused ja püsida konkurentsis.

Me võtame osa rahvusvahelistest projektidest. Meie õpilased esinevad edukalt olümpiaadidel. Meie vilistlased on oodatud gümnaasiumidesse ja ametikooli. Meil on palju edukaid vilistlasi igasugustelt elualadelt.

Kuressaare Vanalinna kooli koolipere on Saaremaa vallalt ära teeninud võrdse kohtlemise. Lastele antud lubadused on pidamiseks!