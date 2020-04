GALERII ⟩ Protest-istujad streikisid karmide piirangute vastu

Saaremaa vallavolikogu liige ja Thule elamuskeskuse juhataja Andres Tinno tegi Facebookis üleskutse, et kõik, kes ei nõustu Saaremaale seatud karmide liikumispiirangutega, tuleksid pühapäeval pooleks tunniks tagasihoidlikule protestiaktsioonile ja istuksid pool tundi toolil või taburetil.

Pühapäeval oli Kuressaare kesklinnas harjumatult palju inimesi, kes vajalikku vahemaad hoides oma sõnumit istumisega edastasid. Castello restorani ning Meedla koja ette olid kogunenud nii ettevõtjad kui tavainimesed. Lossi Pärli ilusalongis töötav Monika Vaima ütles, et tuli meelt avaldama, sest Saaremaa inimesi koheldakse ebavõrdselt: "Minu soov on, et pered saaksid jälle kokku. Ja muidugi tahaks juba tööd teha!" Ootusärevus on suur ka Saaremaa Veski meeskonnal ning perenaise Grete Pastaku soov on see, et saarlasi koheldaks mandri inimestega võrdselt. Seltskond on end vahemaad hoides sättinud Saaremaa Veski ette ning nendivad, et hea meel on taas üle pika aja teineteist näha.

Teiste seas istusid kesklinnas ka kolm Kuressaare Haigla arsti, sealhulgas ravijuht dr. Edward Laane, kelle arvates oleks võinud piiranguid leevendada alates 1. maist.



Vanalinna Heaolusalongi ette oli üles sätitud väike lauake ning seal ümber nautisid ilma ja teineteise seltskonda neli inimest, kes ei teinud saladust sellest, et tahavad samuti solidaarsust. "Sissetulek on hetkel null ja väljaminekud ikka samad, mis varem. Praegu oleme säästude peal hakkama saanud, aga edasi vist võtame suuna supikööki," ütles salongi asutaja Mati Tasa. Sealsamas jääb seisma auto, kust tuleb välja noor härra ja küsib: "Kuulge, millal juuksurisse saab? Ma olen juba täiesti karva kasvanud," rehmab ta käega üle lõua ja juuste.



Oma maja ette on ennast istuma sättinud ka võrkpallifänn Olari, kes antud olukorda jaburaks nimetab. "Mul on protestiks mitu põhjust," teeb ta sissejuhatuse. "Esiteks on mul kõrini sellest, et üks spordiala on inimestele nüüd niivõrd hambusse jäänud. Keegi pole ju käskudest üle astunud, aga nüüd räägitakse võrkpallist ainult negatiivses võtmes." Samuti on Olari sõnul arusaamatu, miks on jätkuvalt kinni ainult Saaremaa ja mandril võivad inimesed igal pool ringi sõita, kus tuju tuleb. "Mis nad arvavad, et kui nüüd saar lukust lahti tehakse, siis kõik saarlased on hordidega praami peal ja jooksevad mandri peale laiali nagu kanakari? Meie perekonnad on lahus ja kogu majandus seisab. Oleme nagu pidalitõbised," sõnas ta.

Aktsioon pälvis hulgaliselt tähelepanu ning protestistujaid oli ka mandril ka Eestimaa piiri taga.