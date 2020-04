Kasside varjupaigad ootavad pikisilmi eriolukorra lõppu

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatusse kuuluva Edit Annusveri hinnangul on olukord nutune. “Kui suurem osa meie kassidest on kodu leidnud mandril, siis nüüd seda võimalust ei ole,” tõdes ta. “Tallinna suunal oleme lahenduse leidnud, aga sellest üksi on vähe.”

Annusveri sõnul sai märtsis kodu vaid viis kassi. Aprillis on see number praeguse seisuga 14 – sama palju või isegi vähem kui tavaliselt.

Annusveri sõnutsi tegi MTÜ märtsis veel tugevat ennetustööd, turvakodust käis läbi ja steriliseeriti/kastreeriti 40 kassi. “Aprillis on aga olnud täielik seisak, raha ei laeku ja me ei ole saanud midagi teha,” lausus Annusver. “Ma ei taha mõeldagi, et varsti hakkavad meile jõudma lõpptiined, keda enam steriliseerida ei saa, ja pesakonnad.”

Turvakodu korjanduskastid on Annusveri sõnul tühjad ning laatasid, kus turvakodule raha koguda saaks, eriolukorra tõttu ei toimu. “Samas vajab ülalpidamist kakssada kassi ja järjekord tänaval muudkui pikeneb,” ütles Annusver.

MTÜ on saanud annetusi veebikeskkonna “Ma armastan aidata” nn koroonakampaania kaudu. Samuti reageerisid head inimesed turvakodu abipalvele pesumasina ostmiseks.

“Meil on üks hea ingel, üks ärimees, kes on meid rasketel aegadel ikka toetanud ning on teinud seda ka nüüd,” rääkis Edit Annusver. “Tänu talle saime veidi kliinikuarveid makstud ning tema paneb õla alla ka meie pesumasina ostule.”

Kasside toidu ja muu hädavajaliku saab turvakodu Annusveri sõnul ostetud. “Kõige suurem mure on aga just selle nii-öelda ennetustööga ja kasside raviga, kliinikuarvete maksmisega,” tõdes Annusver. “Loomi ei saa panna riiulitele ootele, kuniks see koroonajama läbi saab.”

Audla endisesse kauplusehoonesse rajatud Nurrunurgas elab praegu 86 kassi. Varjupaiga perenaise Tuula Pennaneni sõnul on eriolukorra ajal kodu leidnud ainult kaks-kolm Nurrunurga kassi.

“Eile läks üks meie kass koju, kus juba on üks mandri varjupaigast võetud kass,” rääkis Pennanen.

Tema sõnul on praeguse eriolukorra tõttu Nurrunurka oodatud ainult need külastajad, kes tulevad oma lemmikuga veterinaari vastuvõtule, ja inimesed, kel plaanis endale varjupaigast kass võtta. “Nurrunurga kassidele pai tegema saab jälle tulla siis, kui eriolukord möödas,” ütles Pennanen.