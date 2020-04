Ooperipäevad lükkuvad järgmisse aastasse

“Meie oma publiku ja esinejate tervist ohtu ei sea, niisamuti oleks edasiste finantsriskide võtmine vastutustundetu,” ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro , kelle sõnul ei anna valitsuse sõnumid eriolukorra pikendamisest ja signaalid võimalike regionaalsete piirangute kohta suvel kindlust tänavuste suurürituste ettevalmistustega edasi liikuda. See sundiski tegema otsuse festivalid edasi lükata.

Viimastel nädalatel on Eesti Kontsert pidanud läbirääkimisi oma olulisemate väliskülalistega, et järgmise aasta festivalid saaksid toimuda samadel tingimustel nagu tänavu ehk programmid ei muutuks. Käed on löödud Horvaatia rahvusteatriga Zagrebis, kes pidanuks olema Saaremaa ooperipäevade tänavune külalisteater.