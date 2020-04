HEATEGEVUSSÕIT ⟩ Jalgratturitel pool Saaremaast läbitud

Kell 7.10 Kuressaare keskväljakul stardi saanud sõit on kella 13ks jõudnud Kihelkonna lähistele. Rajale on jagunud nii kaasaelajaid, kui ka näiteks ratturitele ette hüpanud kits. Õnneks kokkupõrget ei toimunud. 51 kilomeetrit Väina Tammilt Metskülla sõitis kaasa ka raskekujulise koroona läbi põdenud Riho Räim, kelle enesetunne oli sõidu järgselt väga hea. Tema sõnul peavad poisid kindlasti lõpuni vastu. Ees ootab veel Sõrve poolsaar ning finiš on Kuressaare haigla lähistel. Orienteeruva finišiaja saab teada Mihkel Räim Official Facebooki lehelt, kus antakse jooksvalt sõidu kohta infot.