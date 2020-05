Algas Kihelkonna maantee uuendamine

Viis kuud kestavate teetööde käigus tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel asfalteerimata, teatas maanteeamet.

Liikluse reguleerimiseks kasutatakse foore või liiklusreguleerijaid, alati on liiklejatele avatud vähemalt üks sõidusuund. Töötsoonis tohib olenevalt tehtavatest töödest sõita 30-50 km/h.

Objekti projekteerija oli Nordecon AS. Omanikujärelevalvet teostab OÜ Lindvill ja ehitustöid teeb AS TREV-2 Grupp. Tööde maksumus kokku on 2,7 miljonit eurot.