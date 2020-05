Kellel kadus jalgratas, kanuu või ratastool?

Need on viimase aasta jooksul Saaremaalt leitud jalgrattad (mida on ca tosin) ja näiteks ka kanuu, mida keegi pole omaks tunnistanud. Veel on pakkumisel üks laste ratastool, pisividinaid ja telefone, ka üks riietekott.

Aare Allik ütles, et pisike laste ratastool leiti eelmise aasta märtsis Kauba tänavalt ning pingutused omaniku leidmiseks pole vilja kandnud. Enamik jalgrattaid on üles korjatud Kuressaare linnast.

"Kui ratas on juba pikemat aega kuskil seisnud, siis võtab patrull selle kaasa või inimesed teatavad, et on omanikuta ratas. Igal aastal on selliseid leide umbes 30 kandis ning nendest ligi pooled jõuavad inimesteni tagasi. Kui inimene tuleb oma asjale, näiteks rattale, järele, peab ta suutma kirjeldada, missugune ta jalgratas on," rääkis Allik.