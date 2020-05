Toetus uuele arstile – vägev initsiatiiv!

Püüdes selle toetuse abiga saada Saaremaale vajalikke tervishoiuteenuseid, võtab Saaremaa vald kohati justkui üle ka riigi funktsiooni. Pere- ja eriarstiabi korraldamine kohaliku omavalitsuse kohustus ei ole.

Arvan, et 25 000 euro suurune toetus on motivaatorina piisav – see rahasumma võimaldab Saaremaale kolinud spetsialistil siin elu sisse seada, osta tagasihoidliku korteri või teha sissemakse hüpoteegi seadmiseks.

Ärgem unustagem, et on olemas ka riiklik meede – 15 000 eurot. Kui need summad kokku liita, siis 40 000 on noorele spetsialistile juba päris korralik stardikapital.

Eks see eelnõu vajaks veel korrigeerimist ja täpsustamist. Praegune eelnõu tekst ei pea ju olema lõplik, vaid pigem projekt, millega edasi töötada. Kui see töösse läheb, saab seda ju veel kohendada.

Minu üks küsimus oleks näiteks see, kellele valla toetus sihtida: kas värskele residentuuri lõpetajale, Saaremaalt pärit noorele spetsialistile või siis hoopis laiemale ringile – nende seas Saaremaalt pärit inimestele, kes kodusaarele tagasi pöörduvad, mujalt maakondadest või koguni Soomest tulijatele.

Samuti huvitaks mind, mis ajaks taotluste laekumist kavandatakse – kas selleks hetkeks, kui residentuuri eksamitulemused teada või hoopis majandusaasta alguseks.

Mõistan seda, et vallavalitsus kavatseb toetust maksta vaid ühele taotlejale – eks valla eelarvevahendid ole ju piiratud.

Võib-olla peaks kehtestama reegli, et toetuse maksmisel lähtutakse konkreetsest vajadusest: eelistatud on nende erialade esindajad, mille spetsialistidest on maakonnas parasjagu kõige suurem puudus. Võib-olla ühel aastal on Saaremaal kõige rohkem tarvis perearsti, teisel aastal aga on kõige suurem puudus mõnest eriarstist.

Kui see toetus on teatud aastal suunatud pigem eriarstidele, võib-olla peaks oma sisendi vallale andma ka Kuressaare haigla – teatama, milliste erialade spetsialistidest on kõige suurem puudus.

Juhul kui pretendente on mitu, saab komisjon oma valiku teha.