Terviseamet Kuressaare tülist: üksikpöördumisi on tulnud varemgi

Ameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai märkis, et arusaadavalt on Kuressaare haigla olukord olnud ja on keeruline ning pinged kasvavad. Tema sõnul on arstide poolt esitatud süüdistustele sarnasid üksikpöördumisi tulnud ka varem. Haiglas tekkinud olukord on Kadai kinnitusel murettekitav. Terviseamet ei võta praegu mingit seisukohta, esmalt oodatakse ära Kuressaare haigla seisukoht ning käimas on ka Haigekassa poolne raviaudit. 24 Kuressaare haigla arsti tegid eile pöördumise, et ravijuht dr Edward Laane ei ole sobilik oma kohal töötama.