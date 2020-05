Tuulekala hakkas liikuma veidi varem

“Ikka ostetakse ära,” kinnitas Reedik Aak Fishport OÜ-st, lisades, et kätte ei jää suurt midagi. Nemad said eelmisel nädalal kala oma poole tonni jagu. Kuna praegu on tegu püügihooaja algusega, ei oska keegi ennustada, kauaks kala jätkub. Neil päevil jahedamaks läinud ilm ei tohiks kalasaake otseselt mõjutada.

Kalur Ain Toose püüab küll väiksemaid koguseid, kuid oma esimesed kalad on temagi kätte saanud. Toose märkis samuti, et aastad pole vennad ning ilma soojenemine mängib olulist rolli. Eelmisel aastal oli kevad tuulehaugile sobiv ja püük kestis kuni jaanipäevani. Seevastu üle-eelmisel aastal oli ilm nii soojaks läinud, et kala Riia lahe pool kalda äärde üldse ei tulnudki. Toose ütles, et eks saagid ole tänavu kindlasti suuremad, kuid ega hülgedki kalasaagist matti võtmata jäta.

Huvi kevadise merehõbeda vastu on ka selle väärindajatel, kinnitas Nasval tegutseva Ösel Fishi juht Raul Paabu. Tuulehaug läheb müügiks nii suitsutatult kui ka letimüügis värskena. Paabu sõnul tuulehaug inimestele maitseb. Nokaga ja roheliste luudega tuulekala pidi hästi kaubaks minema ka turistidele.

Nasva tuntud kalasuitsutaja Tiina Mai Tihemetsa talust ütles, et kala nagu oleks, aga keda pole, on ostjad. Võrreldes eelmiste aastatega on müüdava kala kogus pea olematu. Tiina Mai saab oma sõnul aru, et ega suitsukala pole ju esmatarbekaup ning inimesed mõtlevad kriisi ajal teistmoodi. Ei lubata endale ehk kõike seda, mida varem.