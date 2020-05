Kudjape peredraama jõuab kohtusse

Ühe tänaseks siit ilmast lahkunud Saaremaa mehe Vello kahe poja tüli isa maja ja raha pärast jõudis koguni ETV "Pealtnägijasse” ning sellest on varem kirjutanud ka Saarte Hääl. Margus võitleb selle eest, et isa eluajal majja sisse kolinud poolvend Veiko maja vabastaks, kuna isa pärandas maja Margusele.

Kui isa Vello tervis 2016. aasta lõpus halvenes, jäi tema hooldamine isaga koos elava Veiko õlule, kes sai enda kätte ka isa panga- ja ID-kaardi. “Sel ajal, kui ta oli hooldaja – seitse ja pool kuud –, võttis vanaisa umbes 20 kilo alla, midagi süüa talle eriti ei antud. Ta ei saanud ise poodi ja ta kurtis meilegi, et ainuke toit, mis ta saab, on kuiv sai ja Salvesti purgisupid,” rääkis Marguse poeg Carl .

Poolteist aastat enne surma oli Vello teinud testamendi, milles pärandas Kudjapel Kase tänaval asuva maja Margusele, aga Veiko ei ole vaatamata arvukatele lubadustele majast siiamaani välja kolinud. Kui Margus koos oma emaga isa matuste jaoks raha küsima läks, selgus, et isa pangakonto oli tühi. Veiko ütles selgituseks, et isa andis elu jooksul kogutud säästud temale. Panga väljavõtetest on näha, et enne isa surma võeti kolme kuu jooksul pea iga päev välja 300 eurot. Kokku 15 000 eurot.