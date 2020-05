Incapi käive kasvas esimeses kvartalis kolmandiku võrra

Tipptehnoloogilise sisseseadega elektroonikat tootva Incapi rahvusvahelise grupi juhi Otto Richard Puki sõnul algas 2020. aasta ettevõtte jaoks hästi, Incap omandas AWS Electronics Groupi koos tootmisüksustega Suurbritannias ja Slovakkias.

“Tugevdame AWSi omandamisega enda strateegilist positsiooni nii Suurbritannias ja Kesk-Euroopas kui ka USA-s ja Kagu-Aasias. Saame pakkuda laiemat tootevalikut olemasolevatele klientidele ja siseneda uutesse turusegmentidesse,” selgitas Pukk.

Tugevalt alanud aasta algusele järgnes COVID-19 puhang ja pandeemia, mis on Puki sõnul mõjutanud ka Incapi tegevust. “Sulgesime märtsi lõpus enda suurima tehase Indias liikumispiirangute tõttu. Suurbritannia valitsuse poolt väljakuulutatud meetmete tõttu töötab Incapi tehas Straffordshire'is jätkuvalt vähendatud võimsusega. Ka Eestis ja Slovakkias on pandeemia tehaste tööd mõjutanud nii osaliste tarneviivituste kui ka töötajatega seotud piirangute tõttu,” rääkis Pukk. “Jälgime hoolikalt kõiki juhiseid, sest töötajate, klientide ja partnerite tervis ja turvalisus on meie jaoks esmatähtis.”

Puki sõnul on ettevõte analüüsinud eri stsenaariumeid ja jälgib olukorda tähelepanelikult. “Ehkki meie tehas Indias on osaliselt suletud, oleme alustanud tasapisi ettevalmistusi, et olla valmis piirangute tühistamisel täismahus tootmise taastamiseks. Kui piiranguid leevendatakse, oleme suutelised kiiresti tootmisvõimsused taastama,” kinnitas Pukk.

Pukk lisas, et pandeemia on küll mõjutanud ettevõtte kasumlikkust, kuid on juba näha tõusvat huvi klientide poolt. “Näeme ka seda, et üha rohkem soovitakse elektroonikatööstusteenuseid tellida lõpptarbijale ja disainimeeskondadele lähemalt ja usun, et COVID-19 pandeemia tugevdab seda trendi,” ütles Pukk.