Viimane võimalus esitada kandidaate aasta suurpere konkursile

Suurperede liidu juhi Aage Õunapi sõnul on kõige suuremaks eeskujuks need perekonnad, kus vanemad suudavad oskuslikult kombineerida mitme lapse kasvatamisega kaasnevad toimetused oma isiklike unistuste ja püüdlustega.

"Laste kasvatamise ja lasterikkuse väärtustamise juures on oluline see, et nii lapsed kui nende vanemad tunneksid, et nende lapsed on Eesti ühiskonda oodatud. See julgustab ning annab kindlustunnet vanematele suurema perekonna loomiseks,“ lausus Õunap.