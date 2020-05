Admiral Bellingshausen jõuab koju järgmisel nädalal

Jahtlaev, mis kapten Meelis Saarlaiu juhtimisel on sama meeskonnaga seilanud juba Vaiksest ookaenist alates, ületas Atlandi probleemideta. Tormised ilmad hakkasid kimbutama alles Briti saarteni jõudes. Alguses oldi kaks päeva tormivarjus Falmouthi sadama kai ääres, kus meeskonda maale ei lastud. Seejärel alustati sõitu Inglise kanalis, kuid taaskord pidi laev varju minema. Pärast La Manche väina ületamist võetakse kurss Kieli kanalile, mille läbimiseks on kokkulepped olemas. Seejärel on Saaremaani tulla veel pooltuhat miili.