Spordikeskus avab uksed, ent piirangutega

Loodan, et inimesed oma sportlikku vormi selle paari kuuga, mil eriolukord välja kuulutati, minetanud ei ole. Jäeti ju meile võimalus liikuda ja jätkata treeningutega värskes õhus.

Vabariiklik kriisikomisjon võttis vastu otsuse, et 18. maist peaksid sisespordisaalid taas avatud olema. Kas spordihoones järgmisel nädalal just tunglemist tekib, on veel keeruline öelda.

Piirame külastajate arvu

Pärast seda, kui vabariigi valitsus on selle teema lõplikult kinnitanud, peaks kultuuriministeerium omakorda välja töötama nõuded või juhised, kuidas sportimine sisetingimustes edaspidi toimuma hakkab. Peame reedeni ootama – ehk siis oleme targemad.

Samas oleme oma talupojamõistust kasutades juba ise teatud asjad paika pannud, kuidas meie töö võiks esmaspäevast alates välja nägema hakata.

Uues olukorras toimetada pole meil just lihtne. Peame leppima sellega, et elu pärast koroonaviirust erineb elust enne koroonaviirust. Seega – suurt rahvamassi me esmaspäevast majja kindlasti lasta ei saa.

Oleme kogu hoone üle vaadanud ja oma tegevuse läbi mõelnud just selle arvestusega, et oleksime kõik – nii töötajad kui ka kliendid – hoitud ja kaitstud. Tagame nii töötajatele kui ka külastajatele desovahendid, samuti oleme sisse seadnud erinevad piirangud.

Üks populaarsemaid sisespordiobjekte meie majas on jõusaal. Paraku on selge, et saali korraga sama palju rahvast nagu enne kriisi, me lasta ei saa. Nii seame sisse piirangu, mille järgi tohib jõusaalis korraga viibida kuni kümme inimest ja seda eelregistreerimisega. Siis jõuame enne uue grupi tulekut ruumi desinfitseerida.

Samuti peame tagama selle, et inimesed saaksid riietusruumides distantsi hoida.

Ka aeroobika- ja maadlussaalide, võimlate ja kergejõustikuhalli kasutamine tuleb läbi mõelda nii, et nende kasutamine viiruse levikut ei soodustaks.

Päris kõikide spordialade puhul pole paraku võimalik 2+2 reeglit järgida. Siseruumide kasutamise osas tuleb eeldada, et kontaktalad on keelatud. Seega pallimängud siseruumides esialgu tavapäraselt toimuda ei saa.

Kui tuleb valitsuse otsus, et saunakeskused jäävad suletuks, siis me oma tavasaunas – mis on kasutusel ka linnasaunana – ega riietusruumide juures olevates leiliruumides kerist tööle ei pane. Vähemalt nii kaua, kui ei ole täit selgust, milliste reeglite järgi me talitama peame.

Kui peaksime sauna avama, on samuti selge, et kaheksat inimest korraga me sinna lasta ei saa – kuna meie saunaruum pole eriti suur, on seal 2+2 reegli järgimine keeruline. Saunas käimine ei tähenda ju ainult leiliruumis istumist, vaid ka pesuruumi ja garderoobi kasutamist.

Staadionid ootavad

Tervisepark ja muud vabaõhuobjektid on tavakasutamiseks avatud. Mis puudutab tervisepargi välijõusaali, siis sealseid pindasid desinfitseerime korra-kaks päevas.

Jalgpalli kunstmurustaadion on avatud broneeringute alusel – kui aeg kirja pannakse, teeme väravad lahti. Linnastaadioni kasutamiseks – näiteks kui keegi soovib selle tartaankattega rajale jooksma minna – end kirja panema ei pea. Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi juures asuv staadion, mida nüüd haldab Riigi Kinnisvara AS, on samuti ööpäevaringselt avatud.

Mis saab traditsioonilisest Kuressaare linnajooksust – selles osas oleme kõik ootel. Praegu pole veel teada, kas osalejate hulka piiratakse ja millised piirarvud seatakse. Kuna arvud on piiratud ja mai asemel toimub jooks augusti lõpus, siis osaleb linnajooksul kindlasti vähem inimesi kui tavaliselt. Kindlasti leidub ka neid, kes ei julge massiüritusele tulla.

Omaette teema on veel see, kuidas sellisel jooksuüritusel 2+2 reeglit järgida. Kui kohale tuleb 500–600 inimest, on päris keeruline jooksjaid üksteisest kahe meetri kaugusel hoida. Seega – oleme ootel. Otsuse, kas linnajooks toimub või mitte, peame tegema hiljemalt juuni keskpaigaks – siis on viimane aeg medalite valmistamine töösse anda.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et reeglid on reeglid. Suuresti sõltub meie kõigi turvalisus siiski meist endist – sellest, kuidas me käitume ning iseennast ja teisi hoiame.

Kui muu elu tasapisi taas toimima hakkab, küllap saab ka sportimisega seotu jälle joone peale.