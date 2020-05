Humana tahab Saaremaa rõivakonteineritest loobuda

Humana Estonia infojuht Mari-Helene Kaber tõdes, et Humana ja vald peavad tõepoolest kogumise koostöömudeli osas praegu läbirääkimisi ja rohkem infot oskavad nad anda alles siis, kui kõnelused on läbi.

Valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel kinnitas, et Humana on avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks seoses eeldatust suuremate kuludega. “Saaremaalt ja Muhust kogutavate riiete hulgas on veidi rohkem sellist kraami, mida enam müüki panna ei saa, ja on ka päris taaskasutuskõlbmatut kraami, mis tuleb lihtsalt ära visata,” põhjendas Koppel. Ka kohapeal konteinerite tühjendamise kulud on päris suured. Konteinerid on lisaks Kuressaarele ka Orissaares ja Muhus.