Superstaar Uudo Sepp hakkas kinnisvaramaakleriks

Skanton kinnisvara teatas, et Uudo on pikalt pürginud muusika valdkonnas artistina ja tee kinnisvarani leidis ta tänu tuttavatele. "Uudo eeliseks on suhtlemine rahvaga. Ta suudab kuulata ja mõista inimeste perspektiive ja tänu sellele suudab suunata neid unistuste poole. Koos leiame teile sooja ja armsa kodu," kirjutas Skanton kinnisvara, lisades, et Uudo tunneb, et kinnisvaramaakleri töö sobib talle imeliselt, kuna sellel alal saab ta ise aega planeerida ja tänu sellele leiab aega ka muusikaga tegelemiseks.