Admiral Bellingshausen jõuab koju neljapäeval kell neli

Kadi raadiole antud intervjuus ütles Saarlaid, et kahekuine suuremate peatusteta sõit Vaiksest ookeanist koduvetesse ei ole olnud eriti keeruline, mehed on pideva laevas olemisega juba harjunud.

Algselt pärast Antarktika ekspeditsiooni Arktikasse suunduma pidanud jahtlaev tuuakse koju, kuna koroonaviiruse all ägavas maailmas on sadamad suletud ning teekond Alaskale muutus suisa võimatuks.

Kapten tunnistas, et ärevaid ja ehku peale mineku hetki on paari viimase kuu jooksul ette tulnud küll: just olukordi, kus ei tea kas ja millal saab maale varusid täiendama. Meeskonna õnn oli see, et nad said oma üsna suure purjekaga läbida Panama kanali ning seega oli kodutee üle Atlandi valla.