Korraldajad on valmis Juu Jääb läbi viima plaanitud ajal

Korraldustoimkonna liige Inna Veski ütles Saarte Häälele, et ürituse eestvedajad on võtnud nõuks festival läbi viia kavandatud ajavahemikul 2. kuni 5. juulini. Seda juhul, kui vallavalitsus avaliku ürituse loa väljastab.

Kui luba saadakse, siis on Veski sõnul võimalik rääkida juba täpsemast programmist ja ajakavast. Kindel on see, et festivalil löövad sel aastal kaasa vaid Eesti artistid ja kõik kontserdid viiakse läbi vabas õhus.