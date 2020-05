Valdek Kraus: mida või keda uskuda?

Arvan, et minul on mingisugune ettekujutus taolisest turust, sest olen 1974. aastal midagi sellist näinud. See ei juhtunud küll Hiinas, vaid Singapuris (kui seal käis esimene Eestist lähetatud turismigrupp). Tollal moodustasid seal enamuse rahvastikust hiinlased, kes põhiliselt seal kaubandusega tegelesidki.

Turuplats oli minu jaoks hästi suur. Ületas ilmselt Tallinna keskturgu. Müüdava kauba sortiment oli vägagi mitmekesine – elusloomadest, lindudest, kaladest ja roomajatest igasuguse pudi-padini välja.

Elusloomadest on mulle meelde jäänud väikesed 7–8-kilosed ahvid, kel käed-jalad olid nööriga keha külge seotud. Mäletan, et hind oli neil 50 Singapuri ehk 25 USA dollarit.

Eriti võigas oli vaadata, kuidas üks naine lõikas maapinnal pika noaga elusal kilpkonnal kilpi ära. Loom oli umbes 10-kilone ja ajas valu pärast kaela kaugele välja ning tundus, et silmad olid pisaratest märjad…

Minu jaoks oli eriline vaatepilt ka ühe müüja selja taha riputatud, korralikult sisikonnast puhastatud, umbes käsivarrejämedused maod. Esialgu pidasin neid angerjateks, aga kui müüjalt seda küsisin, selgitas keegi kõrvalseisja nende elukate olemust.

Endastmõistetavalt oli müüa ka igasuguseid tooreid liha- ja kalatooteid.

Kõik see toimus 35-kraadise kuumusega keskkonnas. Meie tollane sanitaarteenistus oleks sellise kauplemise kohe lõpetanud.

Ilmselt võis midagi taolist näha ka Wuhani turul. Taolisi müügikohti on Hiinas ja ka mujal idamaades tuhandeid ning kauplemine neil on toimunud sadu aastaid, aga mingeid probleeme ei ole olnud. Rahul on nii müüjad kui ka ostjad.

Aga vaata imet. Paar aastat pärast seda, kui turust 13 kilomeetri kaugusele ehitati kõrgeima ehk neljanda bioohutustasemega labor, kus on võimalik uurida maakeral leiduvaid kõige hullemaid haigustekitajaid, leidsid need viirused, et nüüd on paras aeg välja ronida ja kogu inimkonda kimbutama hakata.

Lihtsalt ei jõua ära imestada, kuidas mõned asjad võivad ajaliselt nii hästi kokku langeda. Veendumust, et viirused panid plehku Wuhani turult, ei kõiguta ka USA telejaama NBC avaldatud artikkel, kus väideti mitteametlike luureandmete põhjal, et oktoobri algul ei olnud laboris märgata tavapärast mobiiltelefonide liikumist. Küllap seal toimus graafikujärgne ruumide puhastus.