Meelis Kubits: maile järgneb oktoober

Eriolukorra algusest lendu läinud kuulus vabariigi valitsuse moto "meie valisime raha asemel tervise" on parimal juhul tõene vaid pooles ulatuses. Raha ju valisite ikka ka. Riigikogu põhiseaduskomisjon ei leidnud seitsme nädala jooksul võimalust võtta menetlusse "kolme koalitsioonierakonna" poolt ühiselt esitatud seaduseelnõu kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu peatamiseks. Iseenesest mõista ei ole see mingi tehniline näpukas, vaid selge, nende samade koalitsioonierakondade poliitiline otsus. Isegi selle sõnastus valitsuskabinetis on avameelselt häbematu "otsustasime seisukohta mitte kujundada".

Debatt lõppes nokaudiga

Uuel nädalal teatatakse rahvale, et kuna eriolukord on läbi, siis on eelnõu aegunud ja üleüldse on varsti puhkuste aeg. Palgatõusu arvelt aastas kokkuhoitav 2,5 miljonit eurot on suur raha, aga veelgi olulisem olnuks sõnum solidaarsusest. Seda ei tulnud.

Debatt avaliku sektori kulutuste piiramiseks lõppes küsijate jaoks nokaudiga, kuigi mitte keegi kunagi ei ole väitnud, et alustada tuleks õpetajatest ja päästjatest või piirata tuleks riiklikke investeeringuid. Need on peamised argumendid, kui on vaja kaitsta üha paisuvat bürokraatiat. Sügiseks on palgaerinevused konkureerivate ettevõtete puhul (näiteks transport, ajakirjandus jt) 20–30 protsendi võrra avaliku sektori kasuks ja on päris selge, et selles turumoonutuses tugevneb riigiaparaat ja riigikapitalism veelgi.

Majanduskriisi ei tekitanud kriis tervishoius. Majanduskriis on valitsuse poolt regulatiivsete (eriolukord) ja hirmutamise (püsi kodus, jääd ellu) meetmetega ellu kutsutud, mille sisuliselt ainus argument on "teised teevad ka nii". Osaliselt saab sellega nõustuda, sest kui sulle müüakse paar-kolm kuud järjest globaalset surmahirmu, siis ei ole isepäiseks otsustamiseks palju ruumi.

Osaliselt aga nõustuda ei saa, sest riiklikul tasemel inimestesse süstitud hirm ei haihtu kampaania lõppedes ning baarid, restoranid ja ilusalongid, mille omanikud oli kampaania suhtes vastuvõtlikud, kaotasid selles reguleerimata keskkonnas turu julgematele, mis tähendab, et sügisel nad enam ei sulgu. See on usalduse küsimus ja seda kuritarvitati. Valitsus on võtnud endale mikrojuhtimise õigused ja hakkab iga üksikotsustuse eest kandma personaalset vastutust. Sügisel, kui inimesed on aru saanud, et neilt on võetud töökohad ja õigused ning väga paljude jaoks see nii jääbki.