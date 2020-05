Villu Vatsfeldi kõrval jätkab Saarte Liinides suvemuhulane

Nõukogu valis juhatusse ettevõtte senise juhatuse esimehe Villu Vatsfeldi ja uue liikmena Madis Savisto. Savisto tõdes, et on seni pidanud end suvemuhulaseks, ent nüüd, kus uus töökoht asub Saaremaal, ei tuleks pidev üle mere käimine kõne alla.

"Töö on oma sisu poolest minu jaoks kahtlemata huvitav," kinnitas ta. "Aga mis puutub sidemetesse, siis seni olen olnud suvemuhulane, kuid nüüd on põhjust end päriselt siiapoole väina elama asutada," sõnas Madis Savisto. Ta märkis, et mandril tuleb tal veel mõned otsad ettevõtlusalal kokku tõmmata, mistõttu asub ta ametisse 8. juunist.

Poliitika rolli ei mänginud

AS-i Saarte Liinid nõukogu esimehe Toomas Vainola sõnul oli konkurss tihe ning väga häid kandidaate palju. "Madis Savisto on väga tugeva inseneritaustaga, tal on ka infrastruktuuriettevõtetest kogemus karjääris, mistõttu tundus ta nõukogule väärikas kandidaat ja sellele kohale sobiv töötaja," rääkis Vainola.

Viimased viis aastat teine juhatuse liige olnud Jaanus Tamkivi püsis Vainola kinnitusel valiku langetamisel päris viimase hetkeni arvestatava kandidaadina konkurentsis. "Tegelikult oli võimalikke variante mitu, aga lõppotsus tuli selline. Loodame, et nõukogu valis ettevõttele kõige paremad võimalikud juhatuse liikmed."

Tõsiasi, et Reformierakonda kuuluv Jaanus Tamkivi on ka poliitiliselt aktiive, otsuse langetamise juures Vainola sõnul rolli ei mänginud. "Praeguses nõukogus ei ole mitte mingisuguseid poliitilisi tõmbetuuli või suunamisi," kinnitas nõukogu esimees.

Jaanus Tamkivi jaoks tuli nõukogu otsust mõneti ootamatult, kuid ta aktsepteerib seda. "Ei osutunud seekord valituks," tõdes Tamkivi.

Ühtegi etteheidet ega märkust talle tema sõnul tehtud ei ole. "Aga eks juhatuse liikmel ongi nii, et kui lepinguperiood lõpeb, siis pole enne loota midagi, kui uus otsus langetatud. Selline see juhatuse liikme saatus on – garantiisid ei ole."

Mida ta edasi teha plaanib, Tamkivi veel ei tea. "Loodan ükskord elus veeta korraliku suvepuhkuse ja siis vaatame edasi, mis saab," tähendas Jaanus Tamkivi.

Transpordivaldkond on muutumas

Juhatuse esimehena jätkav Villu Vatsfeld ütles, et temal on hea meel sama tööd jätkata, kuna Saarte Liinide tegevusvaldkond on tema jaoks endiselt huvitav ja pakub põnevaid väljakutseid. "Seda eriti uutes oludes, kus kevadise pandeemia järel on transpordivaldkond tõenäoliselt muutumas," arvas Vatsfeld.

Uut juhatuse koosseisu kommenteerides ütles Vatsfeld, et hea oleks töötada koos kõikide tarkade ja tublide inimestega, kuid ettevõtte võimalused seavad omad piirid. Seepärast jätkab juhatus kaheliikmelisena. Vatsfeld tahtis tänada Jaanus Tamkivi tulemusliku ja toreda koostöö eest, ent oli lootusrikas edaspidise koostöö osas uue juhatuse liikmega.