WOW! keskuses avab esimesena uksed spordiklubi

WOW-keskuses, mis oli algselt plaanis avada 1. mail, pidid eriolukorra ajal oma järge ootama eritööd, mille spetsialiste kohapealt võtta ei olnud. Nüüd on tööd taas jätkunud ning käib ka hoogne hoone sisustamine. Keskust ei avata ühe suure pauguga, vaid selle erinevate osade avamine toimub üksteise järel nii pea kui võimalik.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“See ei oleks lihtsalt mõistlik,” põhjendas keskuse rajaja Tullio Liblik, et kui üks osa on valmis, siis ei ole selle avamisega vaja teiste järele oodata.

Libliku sõnul on hoone välispool valmis ning sees on ehitaja ruumid rentnikele üle andnud. Peatöövõtja Körberi OÜ juht Lembo Piip ütles, et väljas on veel maha joonida parkla ning sisetööde osas oodatakse peamiselt kaubanduspinna rentniku Comarketi tegutsemisplaane.

Eile käis juba kaupluse lettide paigaldamine. Esimesele korrusele tuleb veel kalapood, apteegi tulek on Libliku sõnul praegu lahtine.

Kõige varem peaks uksed avama teisel korrusel asuv 24-7 Fitness spordiklubi. Spordisaalis, kust avaneb merevaade Abrukale, on sisustus juba kohal ja osaliselt ka paigaldatud. Riietusruumid on korras ning Lembo Piip näitas dušikraani avades, et ka vesi on täitsa olemas.

Libliku sõnul peaks selle nädalaga varustuse paika saama ning tegelema tuleb hakata ka kasutusloa hankimisega. Spordisaalil on oma sissepääs ja muud tegemised hoones seda ei mõjuta. Seega saab Kuressaare endale üsna pea linna kõige esinduslikuma jõusaali.

WOW atraktsioonikeskuse osas on Tullio Libliku sõnul läbi viidud sisustuse hange. Võitja on välja valitud ja praegu tegeletakse lepinguni jõudmisega. See hooneosa ei olevat veel täielikult välja ehitatud, kuna sõltub omakorda sinna tulevatest atraktsioonidest.