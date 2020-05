Kure ja Nautleja kohvik läksid ühe omaniku kätte

Müügisoovi avaldanud senistelt omanikelt kohvikud ära ostnud Lõuke ütles, et Kure on juba avatud ja Nautleja loodetakse lahti teha juunis.

“Ega me ette teadnud, mis juhtuma hakkab,” rääkis Lõuke, viidates, et hakkab kohvikutega tegelema ajal, mil turismi olukord on üsna nutune. Hirmu ta siiski ei tunne. Kohvikupidamine on tema jaoks ka nii-öelda harrastus. “Vanust juba nii palju, et võiks teha seda, mida meeldib,” naeris ta.