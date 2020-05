Mida vähem turumoonutusi, seda parem Eesti põllumehele

Kaljulaid märkis, et kuigi Euroopa Liidu põllumajandustoetused tulevad ühisest eelarvest, jääb igale liikmesriigile toetuste maksmisel valikuvõimalus ja lõppkokkuvõttes on pilt üsna erinev. Mõned riigid eelistavad väiksemaid traditsioonilisemaid ettevõtjaid ja maksavad suurtele farmidele vähem, teised, vastupidi, eelistavad põllumajanduses maksimaalset efektiivsust.

"See on riikide oma vaba valik, keda ja kuidas me toetame, ja natuke määrab see ka sinu konkurentsisituatsiooni naabrite suhtes," sõnas president.