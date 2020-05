Bellingshauseni meeskond läheb regatile

Saarlaid ütles pärast suurejoonelist ja südamlikku vastuvõttu, et viimane meeskond, kes koroonalukus olevas maailmas justkui kummituslaeva Lendav Hollandlane pardal mööda tühje maailmameresid sõitis, kasvas kokku. "Meil läks kõik hästi," kinnitas kapten Saarlaid. Ta lisas, et loomulikult ei olnud laeval hea olla ajal, kui kodustel olid suured mured.

Jaan Tätte , kes pidi minema laevale vaid kuuks ajaks, kuid lõpuks jäi sinna kolmeks kuuks, tänas publiku naeru saatel meeskonnaliikmete naisi, kes neid ikka ära ootasid ja oma eluga edasi ei läinud. Ta ütles, et nende reis oli lihtne, kuna sihtsadamaks oli kodu.

Saarte Häälele ütles Tätte, et tema elus pikem laeval olek suurt midagi ei muutnud: kontserdid, mis seetõttu ära jäid, oleks koroona tõttu niikuinii ära jäänud. Mitmeid kordi maailmameredel seilanud Tätte lausus, et iga merereis ja iga merel veedetud hetk on eriline. Seekord oli suurimaks kogemuseks 27 m/s puhunud tuulega torm. "Iga kord, kui laine tuli, panin silmad kinni," naeris mees, kes oli laeval kokarollis.