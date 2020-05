Surmakutsari ohver: “Ma ei tahagi ta kahetsust kuulata!”

“Olin prokuröriga nõus, et see on õige. Me kõik olime nõus,” räägib Merli Männasalu Saarte Häälele. “Eks näeb, kas läheb niimoodi läbi ka.”

Merli sõitis 11. jaanuaril oma sõiduautoga Volvo Kuressaare–Kuivastu maanteel ja valmistus keerama peateelt Kaali suunas. Kell oli 14.47, kui oma Audiga möödasõitu alustanud Reinart neile sisse kihutas. Merli ema Eve, õde Kati ja õe pisitütar Elli hukkusid kohapeal.

Vaid mõni minut varem oli Reinarti sõiduk lennanud Tahulas politseiradarisse kiirusega 138 km/h.

Kihutamine veres

Politseipatrullide eest purjuspäi minema kihutamine kiirusel kuni 200 km/h oli Reinarti muster. Mees oli selle eest kohtusse sattunud kaks korda, 2012. ja 2017. aastal.

Eile teatas prokuratuur, et Reinart (34) läheb taas kohtu alla ja seekord mõrvasüüdistusega. Prokurör Rainer Amuri sõnul teadis Reinart, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud.

“Ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest,” selgitas prokurör Amur. “Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on üldohtlik.”

Kas Andres Reinart kahetseb ja on oma tegu kuidagi põhjendanud? Prokuratuur sellele ei vasta, sest selleks peaks avama kriminaalmenetluses kogutud tõendeid.

Reinarti kodukandi rahvas on kuulnud, et kui ta pärast õnnetust koomast välja tuli, olevat mees öelnud: “Karistus olgu õiglane.”

Merli Männasalu ütleb telefonis, et pole Reinarti poolt kahetsuse avaldamisest kuulnud. “Ausalt öeldes ei taha ma seda kuulda ka,” räägib naine. “Tahan, et kõik inimesed teavad, mida nad teevad, kui täis peaga rooli istuvad. Et nad jumala eest seda ei teeks!”

Merli tunnistab, et tema meeleolu pole kiita ja ükskõik kes jaanuarikuisest tragöödiast juttu teeb, tuleb talle taas tahes-tahtmata nutt peale.

“Ma ei kujuta ette, kuidas üle saada. Sellest ei saagi vist üle,” nendib ta.

Tervis pole kiita

Tööle tagasi ei ole Merli saanud minna, kuid tööandja Tõnu Post on korduvalt kinnitanud, et kogu kollektiiv ootab teda tagasi. “Aga kõigepealt tahaks tervist korda, et saaks oma tavalist elu jälle elada.”

Järgmine nädal selgub, kuidas on vaja ravida avariis vigastada saanud jalga. Merli saab küll kahel jalal liikuda, kuid mitte kiiresti ja vigastatud jalg teeb ikka valu. Pärast Kuressaares tuleval nädalal tehtavat MRT-uuringut selgub, kas piisab taastusravist või on tarvis kirurgilist sekkumist.

MRT-uuring oli plaanis juba märtsis, kuid siis tuli peale koroonakriis ja kõik plaanilised vastuvõtud haiglas jäeti ära.