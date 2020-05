TÖÖLE! ⟩ Kohalik tööpõld vajab maasikakorjajaid ning farmitöölisi

Hooajatööde puhul on oluline, et tööandja tooks tööpakkumisel selgelt välja pakutavad tingimused, tõdes CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt . Näiteks on 38% hooajalistest tööpakkumistest avalikult välja toodud palganumber, mis lihtsustab värbamist ja aitab kiiremini leida sobivaid hooajalisi töötajaid.

Tööpakkumiste all on tänase seisuga üle 80 pakkumise, mis asuvad Saare maakonnas. Tööd on seejuures pakkuda enam kui 210 inimesele.

Kui vaadata, mida parasjagu pakutakse, siis Eesti populaarseim hooajatöö – maasikakorjaja – on pakkumiste all ka Saaremaal. Suvise töö eest maasikapõllul makstakse palka tunnitasu alusel ning sõltuvalt tundidest on võimalik teenida isegi kuni 1000 eurot.