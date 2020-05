Salme ettevõtja kasvatab müügiks shiitake seeni

Raul Schiff ütles, et loodetavasti järgmisel nädalal läheb partii seeni restoranidesse, samuti tulevad need müügile Liiva kauplusse ja Tooma poodi. „Suveks lihtsalt proovime, mingeid suuri koguseid ei tule,” sõnas ettevõtja.

Kui seente järele tekib nõudlus, siis kaalub kasvataja tootmist suurendada. Samas tuleb aru anda, et shiitake on küllaltki kallis seen, mitu korda kallim, kui šampinjon. Jaapani päritolu seened kasvavad Salmel pakkudel selleks kohandatud ruumis, kus tagatakse vajalik temperatuur, niiskus ja valgusrežiim.

Schiffi sõnul on shiitake äge seen, sest sel on hea mõju tervisele. Perenaine.ee andmeil hinnatakse shiitake seeni rikkaliku maitse ja aroomi ning tervisele kasulike omaduste tõttu. Seened sisaldavad rohkelt vitamiine, sh D-vitamiini ning taimses toidus üsna harva esinevat B12 vitamiini. Mineraalainetest on seentes nt seleeniumi, rauda, valku.