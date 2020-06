Sunset-trip to Saaremaa: Hanna Martinson murrab lockdown'i muretu suve hümniga

"See on selline lockdown'ist väljatuleku meeleolu või tunne, et elu läheb edasi, suvi on ikka mõnus, unistus jääb. Hollywood Boulevard'ile me keegi hetkel minna ei saa, aga Pärnu promenaad on meile ikka avatud. Muretu suve hümn," selgitas Hanna uue loo atmosfääri ja teksti, kust ei puudu ka kutse Saaremaale.

LeHANNA projekti kohta ütles ta, et muusikategemisel on ta eesmärgiks võtnud täita tühimik Eesti muusikamaailmas ja ei ole mõtet korrata midagi, mida keegi juba väga hästi teeb. "Võib-olla tuleneb see erinemise ja originaalsuse soov ka minu reklaamiõpingutest ja sel alal töötamisest, kus kellegi kopeerimine enda vaimuvaesust peegeldab," nentis ta.

Kõrgendatud nõudmised tähendasid, et õiget hetke tuli oodata. "Ma ei soovinud olla osa muusikast, mida ma ise sajaprotsendiliselt ei tunneta. Aga usun, et kui midagi väga-väga tahta, siis selle sa ka saad, isegi kui see ei juhtu üleöö. Nii oli ka minu ja Leslie Laasneri kohtumine," rääkis ta.

Kokku said nad Laasneri esimeses lühifilmis “Kevin, EI!”, mis selle aasta sügisel ilmavalgust näeb ja kus Hanna kanda on bravuurika Siouxie roll. "Võtetest läks mööda paar kuud, kui sain Leslie’lt kirja küsimusega, et kas ma laulan ka? Ta olevat avastanud mu Instagrami konto bio’st mikri emotikoni," meenutas Hanna.

Teades, millist muusikat Laasner varem on teinud ja näinud, millise detailitunnetusega ta mõni kuu tagasi filmi tegi, tajus Hanna, et koostööl on suur potentsiaal. "Usaldan ta maitset täielikult. Klikime väga hästi ja meile mõlemale meeldivad veidrused. Sellest annab kindlasti mõista ka meie esimese singli “Juuni juuli august” lüürika," lausus ta.

Eeloleva suve jooksul kavatseb duo purki saada veel nii mõnegi loo. "Ideid tuleb uksest-aknast. Meist saab selle aastanumbri sees veel kindlasti kuulda," kinnitas Hanna.