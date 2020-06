Uute audioraamatute hulgas on ka saarte autorite teoseid

"Eestis puudus seni heliraamatute turg. Selle algatusega ja kriisiaega ära kasutades saame käivitada kiirkorras heliraamatute kommertsturu, mis avab tulevikus võimalused ka heliraamatute laenutuseks ja muudeks kasutusviisideks," kommenteeris digikultuuri teema-aasta juht Martin Aadamsoo. Ta lisas, et Eestis on helindatud palju raamatuid, kuid peaaegu kõik need on saadaval CD-plaatidel, mida tänapäeval enam palju ei kasutata. Heliraamatute kuulamine nutiseadmest on tulevik, mis võimaldab neid kõikjale kaasa võtta ja sobival ajal kuulata.