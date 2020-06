Vald valmistub Kallemäe kooli riigilt üle võtma

Kallemäe kool on ainus kool Saaremaa vallas, mis on spetsialiseerunud haridusliku erivajadusega (HEV-) laste õpetamisele. Riik annaks koolipidamise vallale üle juba järgmisest õppeaastast.

"Ülevõtmist on pikalt arutatud ja see on erinevate valdkondade ülene," lausus abivallavanem Helle Kahm. "Loodame, et jõuame nüüd teemaga lõpule ning kooli sisu ja vorm saavad tasakaalu."