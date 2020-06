Eesti regionaalsed filmifondid kogunevad esmakordselt Saaremaal

Rainer Paenurk , Saarte Filmifondi kaasasutaja ja projektijuht tõdes, et regionaalsete filmifondide tegevust võib lisaks kultuurilisele aspektile vaadelda kui üht ettevõtluskeskkonda edendavat meedet. Filmifondi eesmärgiks on võimendada toetusena välja antavat summat, mille võttemeeskonnad jätavad filmifondi tegevuspiirkonda läbi tarbitud teenuste ja toodete.

Käesoleval aastal on tema sõnul Saarte Filmifond Saaremaa valla kaasabil kahele filmiprojektile toetusena välja andnud 10 000 EUR ning need toovad kohalikku ettevõtlusesse omakorda tagasi üle 100 000 euro. "Toetuse eraldamine käib tagant järele ehk võtted ja kulutused on toetuse eraldamise hetkeks juba tehtud ja on seejuures hästi mõõdetavad. Leian, et sellise kindla sihtrühma kõnetamine annab hea võimaluse meie teenusepakkujatele pikendada hooaega. Ida-Viru Filmifond alustas samuti sarnase summaga nagu meie, kuid kasvab igal aastal ning on tänaseks juba 200 000 EUR.“