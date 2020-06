WOW keskusesse tuleb Selver

„Saarlastele on kodumaine Selver väga armastatud kauplus, mistõttu oleme juba pikemat aega otsinud võimalusi laienemiseks. Nüüd on see võimalus realiseerumas. Uus WOW Selver keskendub kodumaisele rikkalikule kaubavalikule ja avardab saarlaste toidu- ja esmatarbekaupade ostuvõimalusi,“ ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp .

„Saarlased ja Saaremaa külalised on oodanud aastakümneid toidu- ja esmatarbekauplust Tuulte Roosi linnaosasse. Usume, et WOW Selveri kodumaine kaubavalik ja uudne kontseptsioon võetakse soojalt vastu,“ ütles WOW Keskuse projektijuht Karolina Liblik .

Uus kauplus on järjekorras 54. Selveri kauplus. WOW Selveri sortimendis on ca 8000 toodet, mille seas on nii enamostetavad kaubad kõikidest toidukaupade kategooriatest kui ka lai valik esmatarbekaupu tööstuskaupadest. Kaupluse üldpinnaks on 820 ruutmeetrit.