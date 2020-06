RETROUUDIS ⟩ Saaremaa Keskraamatukogus võib nüüdsest kasutada Internetti

Raamatukogu direktori Kaie Holmi sõnul oli raamatukogul ka varem võimalus Internetis surfata, aga modemühenduse kaudu, mis on tunduvalt ebakindlam. Püsiühendus on olemas selle nädala esmaspäevast. "Rahvaraamatukogudest oli enne meid Interneti püsiühendus olemas vaid Tartu Linna Keskraamatukogul, kes sai selle kaks nädalat tagasi, ja täna avab oma Interneti-toa Eesti Rahvusraamatukogu, " ütles Holm.

Bibliograaf Anneliis Kabeli kinnitusel annab Interneti-ühendus Saaremaa Keskraamatukogule soodsa ja kasuliku võimaluse teistest raamatukogudest infot hankida. "Parimad kataloogid, kuhu me nüüd sisse pääseme, on Tartu Ülikooli raamatukogul ja rahvusraamatukogul," mainis ta, "ning soovi korral saab ühendust võtta kasvõi Ameerika Kongressi raamatukoguga või kellega tahes, kui peaks vaja olema."

Anneliis Kabel lisas, et kunagi loodab keskraamatukogu ka oma kodulehekülje avada teavitamaks näiteks oma maakonna rahvale, millist uudiskirjandust või CD-plaate raamatukokku tulnud on.

Ühtlasi on see Saaremaal nüüd esimene avalik Interneti-punkt, kus kõik huvilised Internetile ligi pääsevad. Ühele lihtsurelikule, kellel kodus arvutit ei ole, on see väga hea võimalus esiteks üldse aimu saada, mis see Internet on ning teisalt saab inimene seeläbi kogu maailmast talle vajalikku infot hankida.