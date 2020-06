Muinsuskaitse uus aastaraamat mahutab hulga Saaremaa lugusid

Raamatu koostaja Kais Matteus ütles Saarte Häälele, et Saaremaaga seotud olulisimaid teemasid valida oli kerge, kuna need olid sellised, millest kirjutamata jätta ei saanud. Olgu siis tegu Kuressaare keskväljaku, Vilsandi tuletorni või unikaalse kuldvõruga. Need on olulised kogu Eesti kontekstis. Matteuse sõnul on õpetlik ja huvitav ka Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala hoonete inventeerimise kogemuse kirjeldus. Inventeerimine ja hoonete eri kategooriatesse määramine on vajalik muinsuskaitseala uue kaitsekorra tegemisel, mille valmimisse kaasatakse ka kohalik kogukond.