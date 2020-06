Ärgem laskem väärt kriisikogemust raisku minna

Mul on väga kurb vaadata, kuidas me väärtusliku kriisikogemuse raisku laseme. Sel nädalal tabas mind üks ootamatu probleem – ma sain kutse valla ettevõtlus- ja majanduskomisjoni koosolekule ja kirjas oli, et koosolek toimub nagu enne koroonakriisi Kuressaares Marientali 27.

Ehk siis eeldati, et kõik tulevad koosolekule füüsiliselt kohale – olukorras, kus kehtib valitsuse korraldus, et siseruumides toimuvatel koosolekutel tuleb järgida 2+2 reeglit ja ruumis ei tohi olla täidetud kohad rohkem kui 50 protsendi ulatuses.

“Sõiduks kulunud tunnid võiksid kuluda lisandväärtuse teenimisele ja sedakaudu ka valla rahakoti täitmisele.”

Teades, kui kitsas on laud Marientali 27 koosolekuruumis, oli ilmselge, et kui kõik sinna kohale läheme, pole seda reeglit järgida võimalik. Seepärast saatsin koosolekukutse saatjale palve, et saaksin osaleda Microsoft Teams´i kaudu – nii nagu me koroonakriisi ajast kõik juba harjunud olime. Paraku üllatusin ebameeldivalt, kui mulle vastati, et vald on otsustanud: nüüdsest tuleb kõigile koosolekutele füüsiliselt kohale tulla. Kui tulla ei saa, siis on võimalik saata oma seisukohad päevakorrapunktide kohta.

Ei midagi keerulist

Mina aga tahtsin koosoleku aruteludest osa võtta. Teadsin, et vallal on selleks kõik võimalused olemas. Suures meelepahas tegin Facebooki nördimusest nõretava postituse, kus küsisin muu hulgas, kuidas saab vald mulle tagada, et ruumis ei viibi ühtegi viirusekandjat. Nagu tavaks, pani sotsiaalmeedias avaldatud pahameel seegi kord asjad liikuma ja sain mitmeid kirju, kus olukorda selgitati. Näiteks sain teada, et füüsiliste koosolekute toimumise kasuks otsustati, kuna enamus nii soovivat. Ma ei tea, kes need enamus on – teisipäeval majandus- ja ettevõtluskomisjoni koosolekul ei nõudnud seda keegi. Meie käest polnud keegi seda küsinudki.

Miks ma sellest kõigest nii üksikasjalikult kirjutan? Sellepärast, et mul on väga kurb vaadata, kuidas me väärtusliku kriisikogemuse raisku laseme. Ka need inimesed, kes polnud elus kunagi veebi kaudu koosolekutel osalenud, said selle kogemuse kätte. Nad nägid, et kui sul on kõigi koosolekul osaleja te hääl ja pilt olemas, siis võid vabalt ka kodus istuda ja ikkagi kõigest osa saada. Eriti hästi toimivad veebikoosolekud siis, kui kõik osalevad üle veebi, sest siis pole isegi mingit IT-tuge vaja – ettekandja lihtsalt jagab oma kuvaripilti ja meie näeme kõiki pilte, slaide jm oma koduses arvutis. Väga lihtne.