Mobiilne välilava saab tuleristsed juuli alguses

Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja selgitas, et ülevallaliste ürituste tarbeks soetatud lava transportimise, paigaldamise ja hooldusega kaasnevad kulud, mille keegi peab kinni maksma. "Valla suurürituste puhul me selle pealt omatulu ei teeni, kuid otsesed kulud tuleb katta," lausus ta.

Rendihind on Tammoja sõnul kindlasti palju soodsam kui näiteks lava mandrilt kohale tuua. Teist samasugust esinemispaika praegu Saaremaal ei ole ja kui info levib, siis hakkavad tuuride ja kontsertide korraldajad tema hinnangul kindlasti mobiilset lava kasutama.

Hetkel ei ole lava veel ühelgi üritusel rakendust leidnud. Kuna tehniliselt on tegu autohaagisega, siis vajab see ka veel autoregistris arvelevõtmist. Praeguse seisuga on esimene broneering tehtud ühe kontserdikorraldaja poolt 11. juuliks, vald ise kasutab lava aga merepäevade erikontserdil.