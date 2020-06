Vald on kulutanud maa ostmiseks 175 000 eurot

Saaremaa vallavara peaspetsialist Tiit Põld ütles, et maad on Saaremaa vald ostnud tulenevalt konkreetsest vajadusest. Iga juhus on erinev, aga kui ilma maad ostmata ei saa näiteks rajada riigigümnaasiumi, helikopteriplatsi, kergliiklusteed, tuletõrje veevõtukohta või soojatrassi, siis tuleb maad osta.