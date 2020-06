Koroona lükkas Tõllu hübriidlaevaks saamise edasi

TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla tõdes, et hübriidlaev on põhimõtteliselt valmis, aga ühel Norra ettevõttel on vaja teha viimased seadistused. "Kahjuks on see koroonaviiruse pärast kehtestatud liikumispiirangute tõttu seni võimatu olnud," rääkis Metsla. "Ootame ja loodame, et varsti saavad seadistajad Norrast tulla."