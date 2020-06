Koroonaraha aitab muhulaste reoveepuhasti korda teha

Ammune mure

Muhu külade reovesi kogutakse enne Kuressaarde viimist Liiva puhasti 30 tonni mahutavasse tsisterni. Muhu Varahalduse töötaja Tõnu Tarvis, kes paakautoga külade majapidamistest reovett kogub, ütles, et talvel saab tsisterni täis kuu ajaga, suvekuudel täitub see paar korda nädalas, rekord on koguni ühe päevaga. Seejärel viib Kuressaare Veevärgi poolhaagisega veok Liivale kogutud reovee korraga Kuressaare puhastile.

Neile, kes leiavad, et puhastusseadme või perearstikeskuse kordategemisel pole seost majanduse elavdamisega, ütleb Liitmäe järgmist: “Kui meie ettevõtetel pole enam kuskile solki ära anda, siis on puhasti rekonstrueerimine vägagi majandusega seotud.”

Turgutab majandust

Majanduse turgutamise mõttega haakub ka see, et ehitustööd annavad tegevust kohalikele firmadele. “Isegi kui kohalik firma ei ole peatöövõtja, siis elu näitab et alltöövõtjana on nad siin alati tööd saanud.”