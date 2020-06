Muratsi sadam rõõmustab mänguväljakuga

MTÜ Muratsi Kalur esindaja Siim Hiie tunnistas oma heameelt, et nii palju külaelanikke talgutele tuli ja kõik kohe usinasti toimetama hakkasid. “Nüüd on jäänud muruplatsile vaid roosid istutada ja oodata, et muru kasvama hakkaks,” sõnas Hiie.

MTÜ Saarte Kalandus toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi sügisesest taotlusvoorust Muratsi Kaluri projekti sadama mänguväljaku- ja tervisekompleksi rajamiseks 48 627 euroga. Vajaliku omaosaluse aitasid katta Saaremaa vald ja Muratsi elanikud. “Kuna meie kogukonda kuulub palju häid inimesi, kes said appi tulla oma rasketehnikaga või organiseerida sadamaalale oma vahenditest liiva, mulda ja killustikku, sai see töö plaanitust suuremalt ette võetud, et sadamaala terviklikumalt ilusamaks teha. Samuti planeerisime parkimisala ja sõiduala suuremaks, et nii kutselised kui ka hobikalurid saaksid sadamaalal paremini tegutseda,” rääkis Siim Hiie.