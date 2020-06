Keegi käis Loonalaiul ja tappis “eikellegi” veise

Mati Martinson FOTO: Erakogu

“Tegelikult on see inimese kätetöö ja Hando Sutteri (AS-i Saaremaa Ökoküla, MTÜ Ökoabi omanik – toim) mitte omaks tunnistatud lehmadelt on liha nüsimas käidud,” kirjutas linnuvaatleja Mati Martinson Sõrve linnujaama Facebooki lehel.

26. mail käis ta koos Ainar Unusega Loonalaiul linde loendamas ja kohe hakkas silma rannaklibul vedelenud lehmakorjus.

Karel Koovisk. FOTO: Erakogu

Martinsonile meenus aasta tagasi Saarte Hääles ilmunud uudislugu Loonalaiul tapetud veisest, kellel oli keel ära lõigatud ja liha minema viidud. Ka nüüd ei tekkinud linnuvaatlejatel kahtlust, et looma hukkas püssimees, nülgis ja viis liha kaasa.

“Teised rannal olnud loomad ei olnud sugugi arad nagu metsloomad,” rääkis Martinson Saarte Häälele. “Arvasime, et nad jooksevad ära, aga nad nuuskisid surnud looma juures, pidades teda tõenäoliselt haavatuks ja küllap soovisid teda inimeste eest kaitsta.”

Kümned loomad

Kuna kogu kari oli mererannas, lugesid mehed kokku 36 looma, neist kaheksa selleaastast vasikat. “Eikellegi lehmad Loonalaiul, juba mitmendat aastat. Seal nad sünnivad ja seal nad surevad ning inimest ei olegi vaja,” märkis Mati Martinson.

Loonalaiul paisuva Šoti mägiveiste karja ajalugu sai alguse 27. juunil 2015, mil Hando Sutteri ettevõtte Saaremaa Ökoküla /Ökoabi töötajad viisid saarele kaheksa veist, kes sinna ka jäid.

Loomade saarele viimisest jäädvustati videotõend, mille mitmes kaadris on näha ühe veise kõrvamärk ja number 55060.

See oli Pilvekese-nimeline lehm täisnumbriga DE0116155060, kelle MTÜ Ökoabi märkis 13. jaanuari 2017 seisuga “kadunuks”.

Loomade kõrvamärkide tuvastamine on juba mitu aastat olnud veterinaar- ja toiduameti (VTA) eesmärk, et siduda saarele hätta jäetud loomad nende omanikuga. Martinsoni sõnul oli ka nende eesmärk saarel pildistades kõrvamärke tabada, mis aga ei õnnestunud.

Sama kinnitas Saarte Häälele VTA kommunikatsioonijuht Elen Kurvits: “Seal tehtud fotodelt ei ole võimalik tuvastada, kas mõnel on märk ja mis number, sest nad on oma olemuselt niisugused karvased tegelased.”

Kurvitsa sõnul otsib VTA jätkuvalt erinevaid lahendusi, kuidas loomi tagasi Saaremaale tuua. “Kuna need lahendused kindlad veel ei ole, siis ei saa ka öelda, et üks või teine lahendus töösse lähebki.”

Elen Kurvitsa sõnul on juhtum keeruline, sest kui üldiselt on veised sotsiaalsed loomad, siis Loonalaiul aastatega metsistunud veisekari inimesi ligi ei lase. “Inimest nähes nad jooksevad kasvõi merre ja merre neile järele minna on üsna keeruline,” ütles VTA kommunikatsioonijuht. Ta lisas, et VTA on lootnud külmadele talvedele, et saaks loomad üle jää ära tuua, kuid paraku pole soojade talvede tõttu jääd tekkinudki.

Veisekorjus. FOTO: Ainar Unus

Inimese käsi mängus

Linnuvaatlejate jäädvustatud veisekorjuse kohta ütles VTA kommunikatsioonijuht: “Pilt oli üsna kahtlane – ilmselt on inimese käsi mängus. Selline tegevus ei ole üldse aktsepteeritav.”