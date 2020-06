Segased lood autovabadusega

KOMMENTAAR

Kalle Laanet: linna arendamiseks peame tegema kompromisse

“Mootorsõidukite liikumispiirang Kuressaare kesklinnas ei kehtiks reisijaid vedavatele bussidele, öisel ajal kaupa vedavatele mootorsõidukitele ja taksodele,” selgitab Saaremaa vallavolinik Kalle Laanet.

“Kahjuks on vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku ümber sulgeda kesklinn suveks mootorsõidukitele palju infomüra ja ebatäpsusi.

Alustuseks väljavõte Saaremaa valla arengukavast 2019–2030, mille üldise strateegilise eesmärgi punkt kaheksa ütleb: “Kuressaares on hästi toimiv linnaruum ning trende järgiv ja strateegiline planeerimine. Linnaruumi keskmeks jääb toimiv linnasüda: südalinn on atraktiivne teenindus- ning kaubanduspiirkond, kus eelistatakse jalgsi ja jalgrattaga liiklemist.”

Teadmiseks, et arengukava on volikogu poolt üksmeelselt vastu võetud.

8. mail 2018 ilmunud Oma Kodus vastab vallaarhitekt Liis Koppel, miks on vaja keskväljak ümber ehitada: “ Kui nõukogude perioodil keskenduti autoliiklusele, voogude kiirele läbimisele kesklinnas ja linnaruumi tüüpsetele lahendustele nii katendite, tänavaelementide kui haljastuse osas, siis tänapäeval on suund pigem vastupidine.

Soovitakse soodustada kergliiklejaid. Püütakse tekitada voogude aeglast läbimist kesklinnas, et oleks rahulik, turvaline ja nauditav tänavaala, mis kutsub veetma pikemalt aega väliruumis ning külastama tänavaäärseid ärisid ja kohvikuid. Tüüpsete lahenduste asemel on oluline roll paiga vaimul ja ajaloolistel kihistustel, mis loovad väikelinna kuvandi. Nendega arvestamisel ja nende esiletoomisel kujuneb vaid Kuressaarele omane erilahendus, mis väärtustab avalikku ruumi.”

Mis on meie ettepanek: piirata liiklust nn raekoja platsil alates juunist 2. septembrini reedeti kella 17-st pühapäeval kella 23-ni. Piirang ei kehti bussidele, mis avaliku teeninduse lepingu alusel veavad reisijaid, öisel ajal kaupa vedavatele mootorsõidukitele ja taksodele.

Selleks ajaks suunatakse liiklus Tallinna tänavalt Torni tänavale, Lossi tänavalt on aga võimalik sõita Raekoja tänavale. Ettepaneku eesmärk on luua paremad võimalused südalinna kultuurielu ja ettevõtluse edendamiseks raekoja platsil, rääkimata laste liiklusturvalisusest. Mõistan, et iga muudatuse tegemine leiab vastuseisjaid, aga avaliku ruumi kasutamises peame tegema kompromisse, et koos linna parimal viisil arendada.”

Helle Kahm: autovaba kesklinn meelitab rohkem

“Eesmärk ei ole Kuressaare kesklinna massiga täita, vaid meile ja meie külalistele pidevalt vaatemänge ja tegevusi leida,” ütleb abivallavanem Helle Kahm.

“Kuressaare kesklinn koos ürituste ja autode, välikohvikute ja purskkaevuga on keeruline pusle, mis tahab kokkupanemist. Jagatud ruum vajab mõtestamist, kõige olulisem on turvalisus, et valitsema ei jääks tugevam pool, kus autod harva peatuvad, et suvitajatele või pimesi vee poole hullama jooksvatele lastele teed anda.

Kultuur pakub kahtlemata ka käesoleval suvel võluväge ja üllatusi, suve täitmise nimel käib töö iga päev. Suurte ürituste korral on keskväljak läbi aegade suletud olnud, see on sätestatud avaliku ürituse loa taotluses. Tänavu suvel, eriolukorra järel, katame linna ja ka maapiirkonnad pigem väiksemate esinemiste ja üritustega.

Eesmärk ei ole linna massiga täita, vaid meile ja meie külalistele pidevalt vaatemänge ja tegevusi leida. Info ürituste kohta liigub läbi erinevate valla ja kultuurikeskuse sotsiaalmeedia kanalite ja jooksvalt ka Saaremaa Sündmuste veebilehel. Mina usun, et raekoja platsi suvekuudel autovabana hoides meelitaksime kohvikutesse ja äridesse rohkem inimesi, kui seda autodega jagades saavutame. Arutagem selle üle üksteist halvustamata ja ründamata. See on ju meie linn ja meie suvi.”