Kuressaare väärib inimsõbralikku raekojaplatsi

Kuressaare on minu jaoks Eesti linnade hulgas alati olnud linnalik, natuke väiksem, aga natuke parem, natuke rahulikum, armas, alati puhas ja hoolitsetud ning enda üle õigusega uhke, külalisi rõõmuga tervitav.

Nii nagu mõjub Kuressaare Eesti linnade hulgas, võiks mu meelest mõjuda Eesti tervikuna Euroopas. Kuressaare on Eestis eeskujuks, nii nagu võiks Eesti olla eeskujuks Euroopas ja maailmaski – hea, inimsõbraliku ja looduslähedase elukeskkonna poolest.

Käisime Reformierakonna fraktsiooniga eelmisel nädalal oma silmaga veendumas, et saarlased on torme ennegi näinud ja lähevad suvele vastu mõnusas optimistlikus meeleolus. Lahkusin, et tulla peagi perega tagasi. Olen kindel, et nii siseturistid kui ka kaugemad külalised leiavadki peatselt taas tee saartele.

Arenev elukeskkond

Hiljuti avaldati uus Eesti Inimarengu Aruanne (2019/2020, vt www.inimareng.ee) linnastunud ühiskonna ruumiliste valikute teemal. Kuressaare on Saaremaa tihedaim linnaline elukeskkond, Liiva aga keskus kasvava elanikkonnaga Muhu saarel.

Kuressaare oma imelise vanalinnaga, mereäärsete parkide, kirikute, lossihoovi, linnateatri ja kunstikeskustega on pidevalt arenev ja hea elukeskkond. Usun, et nii kohalikele kui ka külalistele.

Väikelinnade üks suur eelis on rahulikum liiklus ja väiksed vahemaad. Nii nagu Tallinn võitleb elanike pärast Helsingi ja Stockholmiga, pakuvad väikelinnad oma hea elukeskkonnaga konkurentsi nii Tallinnale kui ka üksteisele.

Hea linnaline liikuvus, mugavad ühendused ja võimalus tervislikult jalgsi ja jalgrattaga liigelda, mugav ja turvaline avalik ruum on üha olulisemad konkurentsieelised ja majanduse mootorid.

“Soovin teile, saarlased, jõudu neis olulistes aruteludes. Olete ikka olnud eeskujuks, jätkake seda ka euroopaliku inimsõbraliku keskväljaku loomisel.”

Kuressaare uus keskväljak on suur samm euroopaliku, inimsõbraliku linna suunas. Kui kuulsin, et volikogu arutab võimalust muuta keskväljak autovabaks, veendusin veel kord, et Saaremaal tehakse õigeid asju ja õigesti. Arutelu on vajalik, küsimusi kindlasti palju, oleme ju Eestis viimase 25 aastaga väga kiiresti Euroopale autostumises järele rühkinud. Euroopa aga liigub nüüd suurte sammudega tervislikumate, majanduslikult mõistlikemate lahenduste suunas ja investeerib just inimmõõtmelise linnaruumi kujundamisse. Seda nii turvalisuse, rahvatervise kui ka majandusliku kasu eesmärgil.

Inimarengu aruannegi tsiteerib taani urbanisti Jan Gehli: hea linnaruum on selline, kus tunneb end hästi nii 8- kui ka 80-aastane. Inimesed tahavad olla seal, kus on mugav liikuda, mõnus istuda, hea väli- ja siseruumi üleminek, pingid, toolid, skulptuurid, taimekastid jms, mis loob linnaruumi pehmust ja turvalisust. Eriti meeldib inimestele viibida kohtades, kus leidub ka teisi inimesi ja n-ö seljatagune on kaitstud.