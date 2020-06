Riik hakkab uurima võimalusi Suure väina püsiühenduse rajamiseks

„Riigi eriplaneeringu algatamisega avame võimaluse tulevikus mandri ja Muhumaa vahelise püsiühenduse ehitamiseks,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Eriplaneeringu protsessi käigus saame vastuse küsimusele, kas ja millises asukohas see on võimalik. Eriplaneeringu käigus uurime põhjalikult kõiki võimalikke kaasnevaid mõjusid, et leida püsiühenduseks parim lahendus silla või tunneli kujul.“

Mõjude hindamise tulemusel saab juba edasi otsustada, kas püsiühendust on võimalik rajada. Sealhulgas arvestatakse, kui kalliks see projekt võib mõjude leevendusmeetmete rakendamisel minna ning kas see on otstarbekas investeering.